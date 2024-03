Wenn der Turnverein Hörden zu seiner nächsten Jahreshauptversammlung bittet, dann geht es um mehr als das Verlesen von Berichten, Protokollen und die Vorschau auf Termine. Entscheidend wird sein, wie sich die Mitglieder bei der Abstimmung über ihr neues Führungspersonal verhalten.

Denn ohne neue Vorstandmitglieder steht der Verein vor dem Aus. Dies hatten Vorsitzender Mario Merkel und die Mitglieder des 18-köpfigen Turnrats bereits im Januar in einem offenen Brief an die Mitglieder deutlich gemacht.

Übungsbetrieb in Hörden ruhte über mehrere Wochen

Rund 850 Mitglieder hat der Verein laut eigenem Bekunden. Aber: „Wir reden seit Jahren darüber, dass es zu wenig Bereitschaft gibt, sich im Vorstand zu engagieren.“

Dies hatte Noch-Vorsitzender Mario Merkel im Januar gegenüber dieser Redaktion moniert. Mit dem offenen Brief und der Ankündigung, dass der Übungsbetrieb eingestellt werde, habe man die Mitglieder wachrütteln wollen. Zunächst ohne Erfolg. Ab dem 11. Februar ruhte deshalb der Übungsbetrieb – so, wie im offenen Brief angekündigt.

Anfang März wurde das Training wieder aufgenommen. Denn es hatten sich Männer und Frauen gefunden, die Funktionen im künftigen Vorstand übernehmen wollen.

Mario Merkel und seine bis dato verbliebene Vorstandskollegin Martina Seidt hatten bereits in der Jahreshauptversammlung 2023 bekanntgegeben, dass sie für eine Wiederwahl im Frühjahr 2024 nicht mehr zur Verfügung stehen würden. In der Zwischenzeit hatten zwei der bislang vier Vorstandsmitglieder im Dezember ihre Ämter niedergelegt.

Die Wahlvorschläge für die fünf künftigen Vorstandsbereiche lauten:

Repräsentation/Gremien: Angelika Nadarzy

Finanzen: Patrick Schardt

Verwaltung: Karolin Krech

Öffentlichkeitsarbeit: Elena Harin

Veranstaltungen/Events: Jennifer Hartmann

Die Wahlperiode geht bis 2026. Elena Harin und Patrick Schardt sollen aber nur für ein Jahr, also bis 2025, gewählt werden. Beide sind Mitglied beim TB Selbach.

Sie haben sich bereiterklärt, die beiden Ämter Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit zusätzlich zu ihrer Vorstandsarbeit in Selbach für ein Jahr zu übernehmen. Deshalb stehen diese Ämter 2025 wieder zur Wahl.

Auf dem Dorf gehört auch ein Turnverein einfach dazu. Patrick Schardt

Vorstandskandidat für den TV Hörden

Mit der Nominierung von Harin und Schardt greift der TV Hörden ein Angebot des Vereins aus dem Nachbarort auf. Patrick Schardt ist seit 2019 Vorsitzender des TB Selbach, als Nachfolger von Johannes Braunagel (2007 bis 2019).

„Wir hatten damals eine ähnliche Situation wie der TV Hörden“, bekräftigte er bereits im Februar im Gespräch mit dieser Redaktion. Deshalb sei man nun gerne bereit, übergangsweise zu helfen. „Denn auf dem Dorf gehört auch ein Turnverein einfach dazu“, bekräftigt Schardt.

Die Jahreshauptversammlung des TV Hörden findet statt am Samstag, 13. April, ab 17.30 Uhr im Nebenzimmer des Restaurants „Casa Rustica“ in Hörden. Die vollständige Tagesordnung steht auf der Homepage unter www.tv-hoerden.de.