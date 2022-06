Diebstahl auf Schafweide: Unbekannte entwenden 20 Tiere in Gaggenau

Als der Schäfer seine Weide betrat, stellte er fest, dass knapp ein Viertel seiner Schafe gestohlen wurden. Den Tätern gelang es trotz der großen Menge an Schafen, unentdeckt zu entkommen.

Ein Schäfer in Gaggenau ist in der Nacht auf Donnerstag Opfer eines ungewöhnlichen Diebstahls geworden. Unbekannte Täter entwendeten insgesamt etwa 20 seiner Schafe, wie die Polizei mitteilte. Dies stellte der Geschädigte fest, als er am Donnerstag seine freie Weide zwischen Gaggenau und Michelbach betrat.

Bei den 20 Schafen handelt es sich um fast ein Viertel der gesamten Herde, die insgesamt etwa 90 Schafe zählte. Von den Dieben wurden unter anderem fünf Lämmer und ein Schafbock gestohlen. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Deshalb bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Der entstandene finanzielle Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.