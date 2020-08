Dolmetscher aus Passion: Gaggenauer übersetzte schon Reagan und Obama

Der Simultandolmetscher Ralf Friese aus Gaggenau hat schon US-Präsidenten und Schauspieler übersetzt. Seine Tätigkeit fasziniert ihn so sehr, dass er auch im Alter von 85 Jahren noch Aufträge annimmt.

Was passiert, wenn die Worte fehlen?

Von Christiane Krause-Dimmock

Der Sprache galt schon immer seine Leidenschaft. Nach Schule und dem Studium zum Übersetzer wollte Ralf Friese es allerdings wissen. Er setzte sich – ausstaffiert mit Kopfhörer und Mikro – in eine Dolmetscherkabine und wusste vom ersten Augenblick an, dass dies seine Berufung ist.

Natürlich hat er auch – wie viele seiner Kollegen – Schriftstücke übersetzt. Doch hautnah dabei zu sein, einfach zu einer Art menschlichem Automat zu werden, der nicht lange über die Emotionen nachdenkt, die mit den Inhalten verbunden sind, welche er in englischer Sprache aufnimmt, das war genau sein Ding. Als er 1957 in Heidelberg sein Studium beendet hatte, war klar, in welche Richtung sein Weg gehen würde.