Der Posten bei der Feuerwehr in Gaggenau ist neu und soll zur Dauereinrichtung werden. Dominik Stößer ist neuer, zweiter Vizekommandant.

Großes Interesse an Wahl

Dominik Stößer ist neuer zweiter, stellvertretender Kommandant der Gesamtfeuerwehr der Stadt Gaggenau. Das ist das Ergebnis der außerordentlichen Mitgliederversammlung, die just diese Personalie als einzigen Tagesordnungspunkt hatte. Es war gleichsam eine Premiere.

Stößer setzte sich im zweiten Wahlgang deutlich durch. Der 30-Jährige wurde für fünf Jahre gewählt. „Den Posten des zweiten Stellvertreters wollen wir dauerhaft installieren“, sagte Andreas Schorpp, der erste, stellvertretende Kommandant. Da Chef Christian Knopf die Gaggenauer Feuerwehr verlasse und zum 15. Februar seinen Dienst beim Regierungspräsidium antritt, musste die Wahl des Vize-Stellvertreters zeitnah erfolgen, sagt Schorpp.

Zu der Wahl traten insgesamt vier Kandidaten an. Neben dem 30-jährigen Dominik Stößer bewarben sich Florian Groß (36 Jahre), David Güttgemanns (47 Jahre) sowie der 50-jährige Leonardo Gutruf um den ehrenamtlichen Feuerwehr-Posten. Zu der Wahl waren auch zwei Wahlkabinen in der Fahrzeughalle aufgestellt worden.

Erster Wahlgang brachte keine erforderliche Mehrheit

Wie zu erwarten war, konnte keiner der vier Kandidaten im ersten Wahlgang die erforderlichen 87 Stimmen auf sich vereinigen. Dominik Stößer kam auf 69 Stimmen, Florian Groß erhielt 22, David Güttgemanns 43 und Leonardo Gutruf 36. Im zweiten Wahl traten nur die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen an. Nach rund einer Stunde gab Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) das Ergebnis bekannt. Dominik Stößer kam auf 116 Voten und David Güttgemanns auf 49. Es gab acht Enthaltungen.

Zu der Wahl waren nur aktive Feuerwehrleute zugelassen. Jugend sowie Alterskameraden der Gesamtwehr hatten kein Stimmrecht. Ausschlaggebend hierfür ist, dass vom Gesetz her, der aktive Dienst bei der Feuerwehr auf maximal 65 Jahre beschränkt ist. Die Wahlen fanden aufgrund der aktuellen Umbauarbeiten im Rettungszentrum und auch aufgrund der großen Anzahl der anwesenden aktiven Floriansjünger in der Fahrzeughalle statt.

Großes Interesse der Feuerwehr-Angehörigen

Das Interesse an der Wahl war groß, so waren 172 der insgesamt 307 Feuerwehrangehörige (Stand 31. Dezember 2023) aus den neun Gaggenauer Abteilungen zu der Versammlung gekommen. Dies waren nach Aussage des ersten, stellvertretenden Kommandanten Andreas Schorpp mehr als bei manchen Hauptversammlungen der Gesamtwehr in den letzten Jahren.

Die Stimmenauszählung nahmen Oberbürgermeister Michael Pfeiffer, Kreisbandmeister Heiko Schäfer und Wolfgang Becker vor. Der Sieger der Stichwahl dankte für das große Vertrauen. Wichtig sei, dass man gemeinsam die Gaggenauer Feuerwehr stärke, sagte Dominik Stößer.

Lob von Gaggenaus OB Michael Pfeiffer

Oberbürgermeister Michael Pfeiffer sagte, dass man bei der Gaggenauer Feuerwehr viele Leute mit großer Qualität habe. Der Rathauschef gab auch bekannt, dass für die Nachfolge von Christian Knopf fünf Bewerbungen bei der Stadt eingingen. Der Gemeinderat werde sich am 5. Februar mit der Nachfolge beschäftigen.