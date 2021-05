Jeder kann etwas tun

Einfache Sprache für mehr Inklusion: Man muss es nur wollen

Das Büro für Leichte Sprache in Gaggenau-Ottenau übersetzt komplizierte Texte in Leichte Sprache. Diese Arbeit ist wichtig. Wichtig ist aber auch eine Veränderungen in den Köpfen der Menschen. Sprache muss einfacher werden und damit verständlicher - für alle.