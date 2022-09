Zweites Standbein: Seit 1998 verfügt die Firma Ho-Tec über ein zweites Standbein: Im Unternehmensbereich Geräte- und Anlagenbau fertigt und vertreibt man unter anderem Tafelwasseranlagen zur Herstellung von Sprudel aus der Trinkwasserleitung. Inzwischen habe man eigenen Angaben zufolge bereits rund 20.000 sogenannte leitungsgebundene Anlagen installiert.

Marktführer: „In Alten- und Pflegeheimen in Deutschland sind wir Marktführer“, stellt Geschäftsführer Manfred Hornung fest, aber auch im Münchener Flughafen, in Jobcentern, Arztpraxen, Schulen und Kindergärten stehen derlei Anlagen aus Bad Rotenfels. In seinem Bereich Aqua-Plus beschäftigt Ho-Tec drei Mitarbeiter in der Endmontage und zwei im Büro. Den Bereich möchte Manfred Hornung weiter ausbauen, weshalb er aktuell auf der Suche nach einer geeigneten Halle in Gaggenau sei. In seiner Heimatstadt habe er dem Goethe-Gymnasium ein Gerät gespendet und so den Grundstein gelegt.