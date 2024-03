Die Forbacher Freien Wähler nominieren ihre Kandidaten für die Kommunalwahl. Barbara Ruckenbrod und Armin Merkel kandidieren erneut für den Gemeinderat in Forbach.

Den Auftakt zur Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG) übernahm am Donnerstagabend Fraktionsvorsitzende Barbara Ruckenbrod. Zunächst stand ein Ausblick auf die anstehende Kommunalwahl an.

Es sei besonders erfreulich, dass aus allen Ortsteilen – Hundsbach, Gausbach, Langenbrand, Bermersbach und dem Kernort Forbach – „eine sehr gut aufgestellte Gruppe an Kandidaten gefunden werden konnte“, heißt es in einer Mitteilung der Freien Wähler. Eine breit gefächerte Qualifikation der Kandidaten garantiere den vollen Einsatz für die Gemeinde in allen Bereichen, betonte Ruckenbrod.

Freie Wähler setzen Fokus auf Themen für das Leben der Menschen in Forbach

Die Freien Wähler würden sich auf Themen konzentrieren, die für das Leben der Menschen in Forbach von wichtiger Bedeutung sind. Besonderer Dank galt vor allem auch Eberhard Barth sowie Hans-Jörg Wiederrecht.

Beide kandidieren nach vielen Jahren nicht mehr für den Gemeinderat. Ebenso werden aus Langenbrand Hans Ospelt und Alexander Möhrle nicht mehr zur Wahl stehen, die für die Freien Wähler im Ortschaftsrat waren.

Einheitslisten für Ortschaftsratswahlen

Erstmals in diesem Jahr werden in den Ortsteilen für die Ortschaftsratswahlen Einheitslisten zur Wahl anstehen. Das bedeutet, dass auf den Wahlscheinen keine Partei mehr hinter den Kandidaten aufgeführt werden wird.

Das Prozedere zu diesen Wahlvorgängen wurde ebenfalls detailliert erklärt, da in allen Fraktionen über diese Einheitslisten abgestimmt werden muss. Als Versammlungsleiter wurde Eberhard Barth sowie als Schriftführerin Nicole Hauser einstimmig gewählt.

Für den Gemeinderat nominierten die Freien Wähler Forbach von der aktuellen Fraktion Barbara Ruckenbrod und Armin Merkel, die erneut für das Gremium kandidieren. Weiter auf der Liste befinden sich Tassja Barth, Wolfgang Braun, Marius Debelt, Valery Rebmann, Heinrich Schillinger, Nicole Spissinger, Brian Thiele und Nicolai Wunsch.

Auch zahlreiche Kandidaten der Einheitslisten aus Gausbach („Die Freien Wähler und die SPD gemeinsam für Gausbach“) und Langenbrand („Bürger für Langenbrand – CDU, FWG & SPD“) waren zur Nominierung gekommen. Alle Listen wurden der Mitteilung zufolge einstimmig angenommen. Der Ortsteil Bermersbach werde seine eigene Nominierungsveranstaltung durchführen, da dort kein Bezug in der Listenbezeichnung auf Parteien vorgenommen wird.

Die Kandidaten auf der Einheitsliste Gausbach: Björn Gaiser, Valery Rebmann, Martina Spissinger-Rothenberger, Steffen Reif, Jürgen Lotter, Florian Krämer, Nicole Hauser, Friedhelm Wunsch, Milana Mungenast, Philipp Ruttau und Yannis Grajewski.

Die Kandidaten auf der Einheitsliste Langenbrand: Thorsten Striebich, Manuel Walter, Jochen Müller, Tanja Buchwald, Denny Bauch, Clivia Brugger, Marius Debelt, Pascal Kühler, Sebastian Künstel, Lukas Morlock, Nicolas Weiler.

In ihrem Schlusswort betonte Barbara Ruckenbrod, dass man zuversichtlich nach vorne blicken sollte und vor allem eines fraktionsübergreifend nie vergessen: „Nur gemeinsam geht’s“.