Schaulustige behindern Helfer aus Forbach im Katastrophengebiet

Ein Konvoi aus rund dreißig Lastwagen rauscht über die Autobahn 61. Im Fahrerhaus von Maximilian Bode ertönt eine Durchsage per Funk. Danach sagt der 30-Jährige aus Forbach-Langenbrand: „Wir haben gerade erfahren, wo wir abbiegen müssen.“

Das Ziel: Niederzissen. Von dort sollen Bode (Name von der Redaktion geändert) und andere Lastwagenfahrer eine Mischung aus grobem Kies und Sand in das Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz transportieren.

Mit dem Material werden die Straßen rund um Dernau und Rech ausgebessert, damit die Einsatzfahrzeuge nicht mehr einsinken. „55 statt 40 Tonnen: Die meisten Lastwagen sind in dieser Ausnahmesituation überladen“, sagt Bode. Das bringe die wenigen befahrbaren Straßen an ihre Grenzen.