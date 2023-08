In Forbach gibt es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt

Bereits 2020 bis 2022 war der Weihnachtsmarkt in Forbach ausgefallen. Damals wegen Corona. Was ist dieses Jahr der Grund?

Die Temperaturen sind zwar deutlich zurückgegangen, doch an den Winter denkt noch so gut wie niemand. Dennoch müssen die Verantwortlichen vorausblicken, so auch beim Thema Weihnachtsmarkt. Und da sieht es in Forbach alles andere als rosig aus.

Coronabedingt gab es in Forbach bereits in den Jahren 2020 und 2021 keinen solchen Markt. Für 2022 votierte der Gemeinderat mit 7:7 Stimmen gegen die Ausrichtung der Veranstaltung am ersten Adventwochenende im Murggarten. Und auch in diesem Jahr fällt der Markt flach.

Corona dürfte zwar keine so große Rolle spielen. Aber das Interesse der Vereine ist schlichtweg zu gering. Bereits im Frühjahr wurden alle Vereine von der Gemeinde informiert. Es war der Verwaltung wichtig, die Vereine in die Weiterführung des Weihnachtsmarkts einzubinden.

Zu wenige Rückmeldungen für Weihnachtsmarkt in Forbach

Die Resonanz war allerdings mehr als bescheiden. Letztendlich haben sich nur vier Vereine und eine gewerbliche Anbieterin rückgemeldet und ihr Interesse bekundet. Die Folge: Es wird auch in diesem Jahr kein von der Verwaltung initiierter Weihnachtsmarkt in Forbach stattfinden. „Die Verwaltung bedauert sehr, dass sich nicht mehr Interessenten gefunden haben“, heißt es in einem Pressetext.

Das Für oder Wider eines Weihnachtsmarkts fiel nach ausführlicher Diskussion im Forbacher Gemeinderat 2022 denkbar knapp aus. Letztendlich stand es sieben zu sieben. Die Neuauflage des adventlichen Events sollte deshalb in dieses Jahr verschoben werden. Der Forbacher Gemeinderat beschloss seinerzeit einstimmig, die Verwaltung zeitnah mit der Gründung einer Arbeitsgruppe zu beauftragen. Das klar umrissene Aufgabengebiet für diese sollte die Entwicklung eines neuen Weihnachtsmarktkonzepts sein.

Neue Ideen sind auch im nächsten Jahr noch nicht realisierbar. Robert Stiebler

Bürgermeister

Ein Treffen, zu dem die Vereine eingeladen waren, hatte es gegeben, betont Bürgermeister Robert Stiebler (parteilos) auf Anfrage dieser Redaktion. Insbesondere die Kosten für Wasser und Abwasser waren ein Knackpunkt. Denn: Im Murggarten gibt es „mehr als ein Ständchen“. Neue Ideen seien vorhanden, sagt der Bürgermeister, erwähnt aber in gleichem Atemzug, dass diese auch im kommenden Jahr noch nicht realisierbar seien, sondern wohl erst 2025. Allerdings sei das nicht gleichbedeutend damit, dass 2024 der Weihnachtsmarkt in Forbach entfalle.