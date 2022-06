Geheimnisvoller Ort bei Forbach

Schwarzenbachtalsperre: Das Mega-Energieprojekt der Urgroßeltern

Mythos Schwarzenbachtalsperre: Vor 100 Jahren begannen unsere Vorfahren mit dem Bau der gewaltigen Staumauer. Sie ist ein beliebtes Ausflungsziel. Doch es gibt Orte, da kommt nicht jeder einfach so hin. Zum Beispiel in den Wartungsgang tief unten im Mauerfuß. Da geht man dann unter 280.000 Kubikmeter Beton und Granit entlang und macht so manche, spannende Entdeckung.