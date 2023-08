Es handelt sich um eine Premiere. Ortschaftsrat und Vereine laden am 9. September zu „Laufen und Genießen“ in den Forbacher Ortsteil ein.

„Ich hab mir die ganze Zeit überlegt, was wir machen können“, sagt Ortsvorsteher Björn Gaiser. Es sollte etwas Besonderes sein. Herausgekommen ist die erste Gausbacher Genusswanderung.

„Laufen und genießen rund um Gausbach“ lautet das Motto am Samstag, 9. September. Veranstalter ist der Ortschaftsrat in Kooperation mit den örtlichen Vereinen.

Der Genuss soll im Vordergrund stehen. Björn Gaiser

Ortsvorsteher Gausbach

„Der Genuss soll im Vordergrund stehen“, betont Gaiser. Die Strecke sei für jeden ohne Probleme zu absolvieren. Besonders stolz ist er, dass man mit Renato Manzi einen aus Gausbach stammenden Sternekoch habe gewinnen können.

Die Strecke führt rund um Gausbach. Laut Veranstalter wurden die Genussstationen derart ausgewählt, dass die Teilnehmer von jedem Punkt aus eine schöne Aussicht genießen können.

Maximal 60 Teilnehmer bei Genusswanderung in Gausbach

Der Preis für die Teilnahme beträgt 58 Euro. Das sei mehr oder weniger der Selbstkostenpreis, sagt Gaiser. Ein Gewinn werde nicht erwartet. Anmeldungen für die Genusswanderung sind ab sofort möglich bei Björn Gaiser, Telefon (0170) 9 31 59 93. Anmeldeschluss ist am Samstag, 2. September. Maximal 60 Menschen können teilnehmen. Treffpunkt ist am 9. September um 13 Uhr in der Festhalle. Aufgeteilt in zwei Gruppen zu je 30 Personen spaziert die erste Gruppe sofort los.

Die Mitglieder der zweiten Gruppe können zunächst eine Fledermausausstellung in der Festhalle besuchen. Etwa 30 bis 45 Minuten später machen sie sich auch auf den Weg. Die erste Gruppe hat dann nach der Rückkehr Zeit für die Ausstellung. Gemeinsam wird in der Festhalle das „Rinderfilet à la Renato Manzi“ genossen. Zum Abschluss gibt es „Crumble von Gausbacher Streuobstwiesen“. Ein Crumble ist ein Dessert, bestehend aus mit Streusel überbackenen Früchten.

Auftakt ist in der Festhalle mit einem Aperitif. An der ersten Station an der Brückenwaldanlage gibt es zur ersten Stärkung eine Kraftbrühe mit Markklößchen. Einen „kleinen Gruß von der Sau und der Gais“ erwartet die Teilnehmer am Hexenstein. Am Drachenplatz haben die Veranstalter einen Wildkräutersalat mit Forellenfilet vorbereitet.

In Kooperation mit dem Ortschaftsrat und Schirmherr Björn Gaiser findet die Fledermausausstellung der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz (AGF) vom 4. bis zum 29. September in der Cafebar der Festhalle Gausbach statt.