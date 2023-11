Almabtrieb im Forbacher Ortsteil

Gausbach: Wenn der Wolf zuschlägt, leidet das ganze Dorf

Friedlich geht es zu beim sechsten Almabtrieb in Gausbach. Einzig der Wolf, der mutmaßlich zuletzt zweimal in Forbach zugeschlagen hat, trübt die Idylle am Winterstall im Rappenloch.