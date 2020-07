Freizeitpark statt Herbstmesse? Gaggenauer September-Fest bleibt in der Schwebe

Die Herbstmesse hat eine lange Tradition in Gaggenau. Zu den Vorläufern gehören Vieh- und Bauernmärkte. Einen Jahrmarkt Ende September belegen schon Werbeanzeigen im „Gaggenauer Boten” aus dem Jahr 1928. Nach Recherchen des Stadtarchivs bewarb die Stadtverwaltung 1950 einen „traditionellen Jahrmarkt” auf dem Jahnplatz. Auf einem Plakat ist von einem dreitägigen Fest Ende September zu lesen, für das auch Sonderbusse eingesetzt wurden. Für die Zeit von Samstag bis Montag kündigte die Stadt „weit über 100 Marktstände”, einen Vergnügungspark, eine Tanzbühne in der Jahnhalle und eine „große Kinderbelustigung” am Montagnachmittag an.

Das fettgedruckte Highlight des Jahres: ein „Riesen-Brillant-Feuerwerk am Sonntag”, wie es die Stadt auch heute noch bewirbt. Auf dem Marktplatz und in Gaststätten gab es laut dem Plakat von 1950 Bewirtungsangebote. Allerdings nur von Gastronomen. Laut Gemeinderatsunterlagen hatte sich zwar auch der Sportverein beworben, aber der Jahrmarkt galt nicht als Fest, sondern als „mehr oder weniger eine wirtschaftliche Einrichtung”.