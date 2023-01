Für Gaggenauer Schaumschläger ist nach fast vier Jahrzehnten Schluss

„Die Schaumschläger 2023 oder Neunundzwanzigeinhalb Minuten bis High Noon“ ist der Titel des neuen Bühnenprogramms der Schaumschläger.

Die Gruppe begann vor 38 Jahren mit frechen und pointierten Texten die Bühne in der Flößerhalle zu erobern. Nach dem kommenden Auftritt im Rahmen der Damen- und Herrensitzung der Narrenzunft Hörden soll dann aber Schluss sein.

Es gibt keinen Streit in der Gruppe, ebenso ist nichts Gravierendes passiert, dennoch zeigen sich die Gruppenmitglieder einig, dass es nach mehr als drei Jahrzehnten Bühnenfastnacht an der Zeit ist, sich zu verabschieden. Mit diesen Erläuterungen beugt Rolf Schnepf sogleich der Gerüchteküche vor. „Außerdem soll man aufhören, wenn es am besten ist“, fügt Jeanette Kilgus ergänzend hinzu.

Der Spaß an der närrischen Zeit ist weiterhin ungebrochen, wird betont, auch wenn jetzt das Ende der Gruppe naht. „Fastnacht unbedingt“, unterstreicht Jeanette Kilgus das Gesagte.

Für einige Gruppenmitglieder wird es ein Bühnenabschied für immer sein. Andere wiederum werden sich in anderen Rollen und Gruppierungen einfinden. Zudem haben sich neue Gruppen wie die Tuppen etablieren können. Sie tragen das Zepter fastnächtlichen Klamauks weiter, berichtet Schnepf im Gespräch mit der Redaktion.

Unter dem Titel „Stadtradio Schmalzloch“ wirbelte das Ensemble im Jahr 1985 zum ersten Mal Schaum in der Flößerhalle auf und führte damit gleichzeitig ein neues Stilelement in die Sitzungsfastnacht ein. „Wir waren eine der ersten Gruppen, die mit schnell getakteter Comedy und Elementen satirischer Kleinkunst agierte“, blickt Rolf Schnepf im Gespräch zurück.

Auch sind die Schaumschläger diejenigen, die gerne einmal neue Auftrittsformen gemeinsam mit dem Publikum ausprobieren. Relevantes aus der Bundes- wie Kommunalpolitik wurde aufgenommen und zur Freude der Sitzungsbesucher närrisch aufbereitet.

In der Zwischenzeit wurden von den Schaumschlägern 33 eigene Comedy-Programme entwickelt und mehr als 300 szenische Darstellungen auf die Schmalzlocher Fastnachtsbühne gebracht. Die dafür notwendige monatelange Arbeit wird von den Gruppenmitgliedern gemeinsam erbracht.

Gruppe legt Finger in kommunalpolitische Wunden

Zwischen August und Oktober werden die über das Jahr hinweg gesammelten Themen aufgeschrieben und Motive entwickelt. Über das endgültige Skript wird im Anschluss von den Gruppenmitgliedern ebenfalls gemeinsam entschieden.

Die Schaumschläger werden bei den kommenden Sitzungen zum letzten Mal Schaum aufwirbeln und ungeniert die Finger in gesellschaftliche und kommunalpolitische Wunden legen. Ihr Programm enthält alle Zutaten, die es für gute Unterhaltung braucht. Es stehen Übungen mit Hundehaltern auf den Plan. Indianer und harte Kerle spielen ebenso eine Rolle wie Quereinsteiger statt Querdenker. Es werden Hördener Vollpfosten beleuchtet und Winnetous närrische Kinder vorgestellt.

Doch mehr wollen die Fastnachter an dieser Stelle gegenüber der Presse nicht verraten. Was auch gar nicht an diesem Samstagnachmittag möglich war. Auf der Bühne der Flößerhalle waren zwar die Stimmen der einzelnen Schaumschläger 2023 Matthias Fritz, Jörg Heinze, Jeanette Kilgus, Bernd Lang, Cilla Lang, Andrea Lüders, Kirsten Pompeuse-Schnepf und Rolf Schnepf zu hören, zu sehen waren sie aber nicht.

Gerüstteile, Scheinwerfer, Kabel und Dekorationen für den Bühnenaufbau ließen keine ungehinderte Sicht zu. Somit darf sich das närrische Publikum weiterhin gespannt auf den allerletzten Auftritt der Schaumschläger freuen.