Die Einbindung der Natur in Erziehung und Unterricht will ein privater Trägerverein forcieren. Können die Murgtalgemeinden mit einer dauerhaften Bleibe helfen?

Auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude für die Draußenschule ist der Trägerverein der Privatschule bisher nicht weitergekommen. Der Verein Draußenschule Murgtal e.V. steht bereits seit Ende vergangenen Jahres mit der Stadt Gaggenau in Kontakt, die Optionen prüft. Im Laufe der Woche wird es zu einem weiteren Treffen von Verantwortlichen der Stadt und dem Trägerverein kommen.

Aber es wird nicht nur in Gaggenau gesucht, sondern weitläufiger im Murgtal – genau genommen zwischen Weisenbach und Kuppenheim. Auf Nachfrage sagte der Bürgermeister der Stadt Kuppenheim, Karsten Mußler, dass die Initiative dort auch bereits angefragt hätte.

Kuppenheim hat keine Immobilie zur Verfügung

Leider habe Kuppenheim aber keine geeignete Immobilie zur Verfügung. „Grundsätzlich halte ich das Vorhaben für sehr interessant und es würde mich freuen, wenn die Draußenschule an geeigneter Stelle ihre verdiente Chance erhalten würde“, sagte Mußler weiter.

Den Bedarf scheinen auch viele Eltern zu sehen, immerhin stehen laut Trägerverein schon über 70 Kinder auf der Warteliste. Insgesamt soll die Schule Platz für 100 Kinder bieten, eine Grund- und eine weiterführende Schule haben, sowie einen Kindergarten.

Das Konzept der Einbindung der Natur in Erziehung und Unterricht ist auch uns wichtig. Julian Christ

Gernsbacher Bürgermeister

Zuspruch gibt es auch seitens der Stadt Gernsbach. „Das Konzept der Einbindung der Natur in Erziehung und Unterricht ist auch uns wichtig und wird in Gernsbach bereits gelebt. Hierzu zählen neben dem Waldkindergarten und der Naturparkschule wöchentliche Waldtage in anderen Einrichtungen und ein Waldklassenzimmer, welches von verschiedenen Schulen gemeinschaftlich genutzt wird“, so Bürgermeister Julian Christ.

Aber für die Draußenschule hätte die Stadt Gernsbach aktuell keine passende Immobilie. Der Trägerverein sei im Dezember auf die Stadt Gernsbach zugekommen. Dabei sei deutlich geworden, dass es aufgrund der knappen Zeit besonders wichtig wäre, dass die Immobilie ohne größere Umbaumaßnahmen für den Schulbetrieb bereitstehen würde.

Auch Gernsbach hat kein geeignetes Gebäude für die Draußenschule

Leider habe Gernsbach eine solche, passende Immobilie nicht in der Hinterhand. „Wir haben daher der Draußenschule im Dezember bereits mitteilen müssen, dass wir an unseren eigenen Schulen, auch durch den zukünftigen gesetzlichen Betreuungsanspruch, einen Erweiterungsbedarf haben. Es befinden sich derzeit keine Gebäude in unserem Eigentum, welche den Bedürfnissen der Draußenschule bereits entsprechen würden oder nur geringe Umbaumaßnahmen bedürfen und zur Verfügung gestellt werden könnten (Vermietung/Verpachtung/Verkauf)„, so eine Sprecherin.

Die Stadt Gernsbach sei selbst immer wieder auf der Suche nach geeigneten Immobilien für verschiedene Zwecke. Hier stünden der Stadt die gleichen Mittel wie einer privaten Person zur Verfügung. „Sollte uns dennoch ein für die Draußenschule geeignetes Gebäude angeboten werden, stellen wir gerne den Kontakt zwischen der Draußenschule und dem Anbieter her”, versichert man im Rathaus.

Auch in Weisenbach hat der Verein beim Bürgermeister nach einer passenden Immobilie gefragt. „Ich habe die Vereinsmitglieder beim Neujahrsempfang kennengelernt. Leider haben wir in Weisenbach kein passendes Objekt für so eine Schule zur Verfügung. Ich bin mir aber sicher, dass es eine Nachfrage für so ein Konzept in unserer Gesellschaft gibt“, sagt Daniel Retsch, Bürgermeister von Weisenbach. Mit der dortigen Naturparkschule gibt es ja bereits ein Konzept, das sich ebenfalls mehr nach draußen orientiert.

Wir brauchen ein richtiges Gebäude als Schulhaus. Felix Bittmann

Mitglied des Trägervereins

Beim Trägerverein der Draußenschule ist Architekt und Vereinsmitglied Felix Bittmann mit für die Suche nach einer passenden Immobilie zuständig. Leider, so sagt er, seien die Rückmeldungen für mögliche Immobilienoptionen noch sehr verhalten. Dabei seien die Bedürfnisse des Vereins nicht mal besonders ausgefallen.

Was der Verein suche, sei ein Gebäude mit einer Fläche von 150 bis 200 Quadratmetern und Garten zur Miete. „Ein Bonus wäre für uns, wenn es dazu eine Werkstatt oder Garage oder Ähnliches gebe, um Holzarbeiten oder Werkunterricht zu machen.” Viele Menschen würden denken, dass der Verein eine Waldhütte oder Ähnliches suche, aber das sei nicht der Fall. „Wir brauchen ein richtiges Gebäude als Schulhaus. Irgendwo wird es eine Immobilie geben, die gut zu uns passt. Wir hoffen, dass sich unsere Suche bei Privatpersonen herumspricht”, zeigt er sich optimistisch.