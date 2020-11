Kaum ein Monat ist es her, seit der beliebte Elvis Interpret – Eric Prinzinger – in der Gaggenauer Jahnhalle demütig in die Knie ging, womit er seine Dankbarkeit den Veranstaltern, seiner Band und den Besuchern kundtat. Monate der Ungewissheit lagen hinter ihm. Der im März verordnete Lockdown stülpte sich wie ein schwarzes Loch über das so selbstverständlich selbstbestimmte Leben. War der Terminkalender eben noch mit Aufträgen gefüllt, so hagelte es ab Mitte März Absagen.

Total-Ausfall musste der Elvis-Star hinnehmen. Der erste große Auftritt, ermöglicht durch das Kulturamt Gaggenau, kam zwar aufgrund Corona gebremst daher, aber „immerhin konnte ich mal wieder vor Publikum auftreten. Ich brauche die Resonanz, ich muss spüren, wie das Publikum mitgeht, mich anfeuert.“