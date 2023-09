Bereits zum Auftakt drängt sich eine Menge von Besuchern durch die Gassen der historischen Altstadt. Zum 45. Mal verwandelt das Altstadtfest den historischen Stadtkern in eine große Flaniermeile.

Der Freitagabend vor der offiziellen Eröffnung des Altstadtfestes hat längst seinen Status als Geheimtipp für die Bürger der Stadt verlassen. Die Altstadtfestbesucher kannten an diesem Abend nur eine Richtung: die von der Stadtbahnhaltestelle Mitte direkt in die historische Altstadt. Ein Übriges erledigte das schöne Wetter und die angenehmen spätsommerlichen Temperaturen auch noch nach Einbruch der Dunkelheit.

„Das Altstadtfest ist Kult und der Freitag sowieso. An diesem Tag sind viele Gernsbacher und Ex-Gernsbacher unterwegs und ich kann Freunde treffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe“, meinte die extra aus Sternenfels bei Pforzheim angereiste Petra Störtzer.

Gernsbacher Altstadtfest als Treffpunkt für alte Bekannte

Der gleichen Meinung zeigte sich auch das Mitglied der Hecker- und Biedermeier-Gruppe, Christina Hartmann: „Ich freue mich immer, wenn ich so viele Menschen treffe, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Zudem kommt mein Sohn zu Besuch. Er hilft an einem Abend mit und am nächsten Abend wird gefeiert.“

In den Altstadtmauern herrschte zum Festauftakt eine entspannte und fröhliche Atmosphäre. Unterwegs auch das Jugendschutz-Team vom Projekt Hart am Limit (HaLT).

Unter dem Motto „Zeitsprung ins Mittelalter“ lädt der historische Markt in Amtsgasse und Storrentorstraße ein. Das Forum Zehntscheuern startete sein Festspektakel mit einem „Zeitsprung-Rave“. Die DJs ObsidJan und Es-Stefano sowie Landhaus freuten sich auf tanzbegeistertes Publikum.

Vor den Bon-Kassen drängten sich die Festbesucher. Im Minutentakt wanderten an den Ständen Schnitzel, kroatische Cevapcici, Würste sowie Vegetarisches auf die von Besuchern bereitgehaltenen Tellern. Musik in allen Gassen erfreute Besucherohren.

Ein Urgestein des Altstadtfestes ist die Handball-Jugendabteilung vom Turnverein Gernsbach 1849. Für die jugendliche Truppe ist in der Zwischenzeit der Freitag zu einem finanziell wichtigen Festtag gereift. Dennoch komme der Spaß am Fest nicht zu kurz, betonte von der Handballabteilung Jürgen Gareus. Zudem ist der Stand ein Treffpunkt für die weit in Deutschland verstreut lebenden ehemaligen TVG Handballspieler.

Festhöhepunkt ist an diesem Samstagabend das große Musikfeuerwerk.