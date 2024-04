Polizei stellt Diebe nach Diebstahlserie in Durbach

Zwei Diebe hat die Polizei in Durbach nach einer Fahndung gefasst. Sie sind für mehrere Einbrüche verantwortlich.

Zwei Männer, die in Diebstähle und eine gefährliche Körperverletzung verwickelt waren, hat die Polizei nun festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei teilte mit, dass Zeugen der Polizei in der Nacht zum Samstag, gegen 3.40 Uhr verdächtige Beobachtungen meldeten. Eine Person mit einer Taschenlampe hatte sich an einer Garage zu schaffen gemacht.

Eine weitere Person fiel auf, weil sie in einen Schuppen eingebrochen war. Der Besitzer ertappte ihn dabei, weshalb der Einbrecher ein Fahrrad auf ihn warf. Der Besitzer verletzte sich dabei und kam in eine Klinik.

Nachdem die Polizei den Einbrecher zunächst nicht gefunden hatte, ging eine Meldung über einen Einbruch in der Clevnerstraße ein. Die Polizei fahndete dann einem Hubschrauber und Unterstützung benachbarter Reviere und fand den Flüchtigen schließlich in einem Nebengebäude des Hauses.

Nach intensiver Fahndung der Streifen mit einem Polizeihund und einem Hubschrauber gelang es den Beamten auch den zweiten Verdächtigen am Rande einer Streuobstwiese ausfindig zu machen und festzunehmen.

Die Polizei führte die beiden Männer dem Haftrichter vor

Bei einem der beiden 23 und 27 Jahre alten Männer wurde bekannt, dass er wegen mehrerer Haftbefehle zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 27-jährige Tatverdächtige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg noch am Wochenende beim Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 23-Jährige wurde wegen eines bereits bestehenden Haftbefehls inhaftiert.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen, insbesondere auch Geschädigte, die Skischuhe vermissen, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.