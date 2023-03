Firmenhalle brennt in Gernsbach-Hilpertsau

Die Feuerwehr ist seit 14.20 Uhr wegen eines Brandes in einer Firmenhalle in Gernsbach-Hilpertsau im Einsatz.

Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr und der Polizei nach einem Brandausbruch in einer Firmenhalle in der Fabrikstraße in Gernsbach-Hilpertsau im Einsatz. Die Polizei teilte mit, dass das Feuer gegen 14.20 Uhr ausgebrochen ist und es deshalb eine starke Rauchentwicklung gibt. Die Polizei geht davon aus, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind und bittet Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.