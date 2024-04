Nach Kellerbrand in Lahr: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Der Keller eines Mehrfamilienhauses in Lahr ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Flugplatzstraße in Lahr ist am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr in Brand geraten.

Zunächst ging die Polizei laut Mitteilung von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung, nachdem Rückstände von Brennmitteln am Brandherd gefunden wurden.

Nach 45 Minuten konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen

Vorübergehend evakuierte Bewohner des Mehrfamilienhauses und auch des angrenzenden Nachbargebäudes durften gegen 10 Uhr, nach Abschluss der Löscharbeiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Niemand verletzte sich bei dem Brand. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich von 15.000 Euro bewegen.