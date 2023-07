Infrastruktur und Energieversorgung

Glatfelter investiert rund acht Millionen Euro in den Standort Gernsbach

Frohe Kunde für den Wirtschaftsstandort Murgtal: Der US-amerikanische Konzern Glatfelter wertet sein Werk in Gernsbach auf und investiert in den kommenden Jahren rund acht Millionen Euro in die Papierfabrik.