Jens Feil sorgt als „Queen Elizabeth“ für feuchte Augen

Majestätisch bahnt sich Queen Elizabeth II. den Weg durch die voll besetzte Gernsbacher Stadthalle. Begleitet von der englischen Nationalhymne und zwei Leibwächtern der britischen Armee. Leicht gebückt, im glitzernden Kleid und Diadem auf dem schneeweißen Haupthaar, schiebt die Queen ihren Rollator zielsicher gen Bühne.

Oben angekommen, sorgt Jens Feil, der unter Perücke und Kleid steckt, allein mit seiner Mimik und Gestik für die ersten Lacher und Tränen in den Augen. Als Feil dann im besten „Denglisch“ loslegt, ist es um das Publikum geschehen.

Jens Feil sorgt als „Queen“ für Begeisterung

Nach seinem „Toast Hawaii“, den er an das verkleidete Volk zu seinen Füßen richtet, philosophiert er, also die Queen, vom Leben im Himmel und der Liebe zu Deutschland. Auch so manch Seitenhieb auf Sohn und Thronfolger Charles ist natürlich dabei.

Der Auftritt Feils, sein lang gezogenes „Calm down“, wenn die Stadthalle vor Begeisterung mal wieder tobt, ist das Highlight der 12. Fasentsitzung der Gernsbacher Waldschädder am vergangenen Freitag und Samstag.

Emotionaler Abschied von Ortsbüttel Rolf Netzer

Schon zu Beginn des Abends, erstmals moderiert von Corinna Lang und Sebastian Hoppler und musikalisch begleitet von der „Schulhausband aus Hörden“, wird es emotional. Ortsbüttel Rolf Netzer schwingt ein letztes Mal die Amtsschelle und verkündet mit leiser, angeschlagener Stimme seinen Rückzug. Die Stimme, sie mache einfach nicht mehr mit. Das Publikum erhebt sich, spendet minutenlangen Applaus.

Doch für Ersatz ist natürlich gesorgt, sogar in den eigenen Reihen. Rolf Netzer gibt den Staffelstab, also die Amtsschelle und Pickelhaube, an Neffe Ben Fugger ab. Und der taucht gleich tief in die Politik hinein.

Natürlich bekommt die Ampel in Berlin ihr Fett weg, aber auch das lokale Geschehen nimmt Fugger gekonnt aufs Korn – vor allem den Wörthgarten und die „neue Altstadt“.

Also jene neue Wohlfühloase – „der riesige Sandkasten“ – am Stadtbuckel für die Kleinen, direkt neben giftigen Pflanzen. Aufgehübscht mit Designerstühlen aus Plastik.

„Moveras“ vom TV Lautenbach wirbeln über die Bühne

Neben den überzeugenden Darbietungen in der Bütt, wirbeln auch einige Tanzformationen über die Bühne. Allen voran die „Moveras“ vom TV Lautenbach sorgen mit ihrer Choreografie für so manch Staunen im Publikum.

Aber auch das Damen- und Männerballett der Waldschädder sowie die Bleichhexen, die die Umleitungen in Gernsbach auf die Schippe nehmen, heizen den Besuchern in der Stadthalle ein, die an beiden Abenden ausverkauft war.

Natürlich darf auch der „Stommdisch“ nicht fehlen

Wie auch der „Stommdisch“ (Armin Wild, Patrick Wild, Chris Wild, Patrick Stößer, Adrian Bergamini, Stefan Merkel, Tobias Merkel und Erich Menzel), der zum Inventar der Fasentsitzung in Gernsbach gehört.

Mit den „Huhbibbe“, bestehend aus Susi Fugger, Bianca Wild und Kevin Borchardt, geht es direkt in den Bierkönig auf Malle.

Natürlich darf auch Armin Wild nicht fehlen, als Bordsteinschwalbe „Chantalle“ gewährt das Gernsbacher Fastnachts-Original Einblicke in die Arbeitswelt und offenbart Wünsche, etwa: kostenlose Parkplätze für ihre Gilde.

„Die Lauingers“ setzen Schlusspunkt der Gernsbacher Fastnachtsitzung

Nach über vier Stunden neigt sich der Abend dem Ende entgegen, „Die Lauingers“ (Rolf Netzer, Marco Weitz, Armin Wild, Jens Feil und Kathrin Schneider-Di Miceli) spielen nochmal groß auf, ehe sich alle Mitwirkenden auf der Bühne versammeln. Auch die Queen ist natürlich dabei. Jetzt ohne Rollator.