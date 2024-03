Junge Gernsbacher Mountainbiker planen große Tour in Österreich

Acht Jungs der Mountainbike-AG der Realschule Gernsbach fiebern auf ein ganz besonderes Highlight hin: den „Stoneman Taurista“, eine 147 Kilometer lange Mountainbike-Rundtour im Salzburger Land in Österreich.

Im Juli wollen die 13- bis 15-jährigen Schüler mit ihren Lehrern Björn Stolle und Felix Kemptner insgesamt 4.700 Höhenmeter bezwingen und atemberaubende Ausblicke genießen. Das Hotel ist bereits gebucht, nun ist die Gruppe auf der Suche nach Sponsoren.

Transportmöglichkeit gesucht

„Wir brauchen einen Sprinter, der unsere Fahrräder transportiert, und Trikots“, berichten sie. „Es wäre schon schön, wenn wir ein gemeinsames Trikot hätten für das Schlussfoto“, sind sich die Siebt- bis Neuntklässler einig.

Auch die Teilnahmegebühren für die Rundtour würde die Truppe gerne sponsern lassen, da die Hotel- und Verpflegungskosten bereits hoch sind.

Die Idee für die Radausfahrt kam von den beiden Lehrern Kemptner und Stolle. „Ich bin den ,Stoneman Taurista‘ selbst schon gefahren“, berichtet Stolle. Die Arbeitsgemeinschaft hat bereits Ausfahrten in die Pfalz und im Schwarzwald gemacht, nun wollen sich die Teilnehmer steigern.

Drei Touren in drei Tagen in den österreichischen Alpen

Der „Stoneman Taurista“ ist ihre erste Radtour in die österreichischen Alpen. Von dort will die Gruppe an drei Tagen jeweils drei Touren absolvieren. Rauf geht es dabei bis auf knapp 2.000 Meter.

In den nächsten Wochen will sich die Gruppe intensiv vorbereiten. Immer Mittwochsnachmittags trifft sich die AG, dann starten die Schüler mit ihren Lehrern zu Ausfahrten ins Murgtal.

Falls es doch einmal zu stürmisch oder zu kalt ist, bringen sie ihre Fahrräder auf Vordermann. „Jetzt im Frühling können wir wieder mehr trainieren“, erzählt Kemptner.

Die Gruppe will nun vermehrt längere Ausfahrten zur Badnerhöhe oder Teufelsmühle unternehmen und auch mal am Wochenende trainieren.

Gernsbacher Lehrer machen Mut

Mit Blick auf die im Sommer anstehende Tour sagt Stolle zu den jungen Mountainbikern: „Ihr müsst lange im Sattel sitzen und die Sattelzeit trainieren. Von der Kondition schafft ihr das aber.“

Wichtig ist den Lehrern auch der Zusammenhalt in der Gruppe. „Wir warten aufeinander und schauen, das immer alle zusammenbleiben“, betont Kemptner. Die Schüler seien vom Leistungsniveau relativ homogen, dies erleichtere das gemeinsame Fahren.

Höchste Stelle Tauernpass

„Der Tauernpass ist die höchste Stelle der Tour. Da müssen wir vielleicht ein paar Meter schieben“, erklärt Björn Stolle den Schülern. Er kennt den österreichischen „Stoneman Taurista“ gut und weiß: „Die Strecken sind sehr gepflegt und gut befahrbar“.

Besonders freuen sich die Realschüler auf die Trails und Abfahrten der Rundstrecke. Aber auch die Aussicht und ein möglicher Kaiserschmarrn auf den Berghütten stehen hoch im Kurs. Nach Beendigung der Rundtour erhalten die Teilnehmer zudem eine Stempelkarte samt kleinem Pokal.

Doch bis dahin startet die Gruppe erst einmal zu ihrer nächsten Trainingseinheit. „Irgendwo nach Michelbach, das schauen wir spontan“, sagt Kemptner – und los geht’s.