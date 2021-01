Heizen mit Pferdemist – das geht? Und ob! Frauke Kess hat auf ihrem Pferdehof in Gernsbach bereits zum zweiten Mal einen Biomeiler errichten lassen. „Das ist wirklich super“, sagt sie. Wie die Anlage funktioniert und was sie so nachhaltig macht, erklärt Uwe Burkhardt vom Verein Regenerative Energien Mittelbaden.

Sechs bis zwölf Tonnen: So viel Mist produziert ein Pony beziehungsweise Pferd jedes Jahr. Je größer und älter das Tier, desto mehr kommt zusammen. Aber was tun mit all dem Mist? Der Weidenhof in Gernsbach hat darauf eine unerwartete Antwort: Heizen.

Vier Pferde und Ponys leben auf dem Hof von Frauke Kess am Rande des Stadtteils Staufenberg: Meluna, Finny, Svipur und Linux. Ihre Hinterlassenschaften tragen zur molligen Wärme im Gruppenraum des Hauptgebäudes bei.