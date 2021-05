Mitten in der Pandemie eröffnet der Leistungssportler Bastin Wörner in Gernsbach eine Physiotherapie-Praxis. Gerade wegen Corona hält er den Zeitpunkt für absolut richtig.

Sprung in die Selbstständigkeit

Die Corona-Pandemie ist für Bastin Wörner, den erfolgreichen Rasenkraftsportler der LAG Obere Murg und Gitarristen der Deutsch-Rock-Band „Endeffekt“, kein Hinderungsgrund, um in die berufliche Selbstständigkeit einzusteigen.

Der Physiotherapeut, Heilpraktiker und Osteopath im Vertiefungsstudium arbeitet derzeit noch Teilzeit in der Gernsbacher Mediclin. „Bereits nach der Ausbildung zum Heilpraktiker war klar, dass ich mich ziemlich schnell selbstständig machen will“, sagt er.

Jetzt hat er in der Johann-Karl-Drißler-Straße 21 in Gernsbach seine eigene Praxis eröffnet. Momentan behandelt Wörner dort jedoch noch nicht in Vollzeit, ab dem 1. August wird er aber jeden Tag vor Ort sein.