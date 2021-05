Kaum Online-Prozesse

Trotz Corona: Amtsgericht Gernsbach setzt auf Präsenzverhandlungen

Gerichte wie das Landgericht Baden-Baden führen in der Corona-Pandemie auch virtuelle Verhandlungen. Am Amtsgericht Gernsbach ist das die Ausnahme: Richter Ekkhart Koch setzt in erster Linie auf Präsenzverhandlungen. Dafür hat er gute Gründe.