So war’s beim 27. Nikolausmarkt in Gernsbach-Staufenberg

Der Nikolausmarkt lockte am vergangenen Wochenende wieder viele Besucher in den Gernsbacher Ortsteil Staufenberg. Die Kinder hatten einen besonderen Wunsch.

Klar, es gibt ältere, größere, leuchtendere und lautere Weihnachtsmärkte als den in Staufenberg. Trotzdem lockte der Nikolausmarkt am vergangenen Wochenende wieder viele Besucher in den Gernsbacher Ortsteil. Zur Freude der Organisatoren der Aktionsgemeinschaft Nikolausmarkt Staufenberg und des Treffpunkt Staufenberg.

Besucher schätzen familiäre Atmosphäre

Nicht überraschend für Gabi Kienzle aus dem Team der Markt-Verantwortlichen: „Sowohl Betreiber der Marktstände als auch die Marktbesucher loben vor allem die fast familiär zu nennende Atmosphäre.“ Während Kinder sich gefahrlos auf dem gesamten Gelände auspowern konnten, schlenderten die Erwachsenen von Stand zu Stand. Dabei war auch nach mehrfacher Umrundung noch einiges Überraschendes zu entdecken. Und immer war Gelegenheit, mit einem „Hallo“ und „wie geht’s“ Bekannte und Freunde zu begrüßen.

An den 33 Marktständen fiel die Wahl zwischen den Angeboten von Weihnachtsgebäck, Süffigem, Deftigem und besonderen Leckereien nicht leicht. Und nicht wenige der Besucherinnen und Besucher fanden bei einigen Ständen zwischen Selbstgebasteltem und Selbstgemachtem noch so manches Geschenk. Am Sonntagnachmittag legten die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Staufenberg noch weit vor 15.30 Uhr eine längere Pause ein: hatten sich doch Nikolaus, Knecht Ruprecht und der Weihnachtswichtel angekündigt.

Als die Knirpse des Staufenberger Kinderhauses zusammen mit ihren Betreuerinnen sangen, da lächelten sowohl die drei Weihnachtsgesellen als auch die Zuschauenden. Auch Bürgermeister Julian Christ freute sich über die Vorführungen der Minis und auch über die von den Kindergartenkindern gestalteten Plakate. Und er lobte die Staufenberger Nikolausmarkt-Tradition, die Sponsoren und das Engagement der Helfer. Nach dem Nikolaus-Wunsch „Wir wünschen uns, dass Sie im kommenden Jahr die Schirmherrschaft über unseren Nikolausmarkt übernehmen“, kam auch Christ nicht drumherum, lächelnd zuzusagen.

Danach war die Zeit für alle Kinder gekommen, als sie sich süße Geschenkbeutelchen aus dem Nikolauswagen aussuchen durften. Und nicht wenige genossen anschließend die wohlige Wärme in der Casamir-Hütte, um sich sinnliche, berührende und überraschende weihnachtliche Geschichten vorlesen zu lassen. Für Erwachsene eine gute Gelegenheit, sich die kalten Hände am heißen Glühweinpott aufzuwärmen und gerne noch etwas länger stehenzubleiben. Bei so viel guter Marktatmosphäre kein Wunder, dass sich viele Staufenberger schon jetzt auf ihren 28. Nikolausmarkt im kommenden Jahr freuen.