Stadt Gernsbach und Landkreis Rastatt streiten um den Färbertorplatz

Um die künftige Nutzung des Färbertorplatzes in Gernsbach als Parkplatz bahnt sich ein grundlegender Streit zwischen der Stadt Gernsbach und dem Landkreis Rastatt an.

Nachdem das Klinikum Mittelbaden und der Landkreis am Freitag bekanntgegeben haben, dass die Schule für Pflegefachberufe aus der Klinik in Balg in die Räume der Handelslehranstalt (HLA) Gernsbach umziehen soll hat die Stadt Gernsbach am Montag mit einer Mitteilung und deutlichen Worten reagiert.

Darin steht, dass die Stadt Gernsbach nach dem Kreistagsbeschluss, die HLA zu schließen, im Juni „die bisherige Vereinbarung zwischen dem Landkreis Rastatt und der Stadt Gernsbach zur Gestattung der Nutzung von Stellplätzen auf dem Färbertorplatz … gekündigt“ habe.