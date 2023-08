Auf der Teufelsmühle und auf dem Merkur schlagen am 26. und 27. August die Gleitschirm-Herzen höher. Die hiesigen Vereine, die Teufelsflieger Loffenau und die Schwarzwaldgeier, haben sich mit der Gleitschirmschule Gernsbach zusammengetan, um ein gemeinsames Testival zu veranstalten.

Ein solches dient dazu, dass potenzielle Kunden Produkte testen und dabei ein attraktives Rahmenprogramm genießen können. Das Testival wird von der Gleitschirmschule Gernsbach ausgerichtet. Sie macht mit den zwei Vereinen gemeinsame Sache.

Teufelsflieger Loffenau

„Das zeigt die Verbundenheit der Beteiligten bei ihrem Hobby, das ja auch einem gewissen touristischen Zweck dient“, freut sich Manfred Leder von den Teufelsfliegern im Gespräch mit dieser Redaktion. Bei dem Testival, das sowohl auf dem Baden-Badener als auch auf dem Loffenauer Hausberg stattfinden soll, handele es sich um eine Premiere.

„Meines Wissens hat es das so noch nicht gegeben“, bestätigt Susanne Herold. Sie ist beim Gleitschirmverein Baden für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wo, wann und ob überhaupt gestartet werden kann, entscheide allerdings in erster Linie das Wetter.

Zuletzt schwierige Bedingungen für Gleitschirmflieger

Und das war der Szene im Jahr 2023 bisher nicht sonderlich gewogen. „Ganz, ganz schwierige Bedingungen“, so Herold, herrschten bisher weitgehend. Hinzu kam ein erhöhtes Unfallaufkommen bei Flügen in der Region. Zuletzt haben „unheimlich starke Winde“ Starts mehr oder weniger unmöglich gemacht.

Deshalb mussten die Schwarzwaldgeier dieses Jahr schon mehrere Events absagen. Die Hoffnungen sind aber groß, dass sich die Lage für die Luft-Artisten jetzt bessert und dass am letzten August-Wochenende endlich das erste Testival 2023 stattfinden kann. „Wir beobachten und entscheiden gegen Ende der Woche, wo am Samstag und wo am Sonntag geflogen werden soll“, sagt Leder. Gäste sind jedenfalls ausdrücklich erwünscht.

Wer sich selbst in die Lüfte wagen will, hat bei dem Testival natürlich Gelegenheit dazu. Anbieter zweier Gleitschirm-Unternehmen werden vor Ort sein. Es sind dies die Firmen Gin Gliders und NOVA. Letztere hat sich gar mit einem echten Pionier des Sports angekündigt: Toni Bender.

Er befliegt die Welt seit Jahren mit seinem Gleitschirm und gilt in der Szene als lebende Legende. Es heißt, er sei in der Gleitschirmfliegerei das, was Reinhold Messner bei den Bergsteigern ist. Im Rahmen seiner „Toni on Tour“-Tournee wird er oder einer seiner Partner zwei Tage lang auf den Startplätzen in Loffenau und Baden-Baden sein und für Fragen rund um die Nova-Gleitschirm-Palette zur Verfügung stehen. Für Essen und Getränke sorgen die Veranstalter ebenso.

Ein besonderes Augenmerk – in Reaktion auf die verhältnismäßig vielen Unfälle zuletzt – werde man auf das Thema Sicherheit legen, kündigt Herold gegenüber dieser Redaktion weiter an. Deshalb verstärken die Vereine auch die Zusammenarbeit mit dem Sky-Team Gernsbach. Unter anderem sind gemeinsame Workshops geplant, um das Hobby noch sicherer zu machen.