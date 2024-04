Krötenschutzzaun zerstört

Vandalen treten Ehrenamt und Artenschutz in Gernsbach mit Füßen

Für den mutmaßlich von einem Iltis verursachten massenhaften Krötentod in Gernsbach kann keiner was. Anders ist das mit dem Schaden am Krötenschutzzaun. Die Verursacher treten Ehrenamt und Artenschutz gleichermaßen mit Füßen.