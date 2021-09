Zeugen nach sexuellem Übergriff in Gernsbach gesucht

Die Polizei ermittelt aufgrund eines 46-jährigen Mannes, der Ende August ein Sexualdelikt in einem Supermarkt in Gernsbach begangen hat.

Nach einem Sexualdelikt Ende August sind die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Im Kassenbereich eines Discounters in der Schwarzwaldstraße traf nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 19 Uhr am Donnerstag, 26. August, ein 46-jähriger Mann auf seine ehemalige Partnerin und berührte sie zunächst unsittlich, so das Polizeipräsidium Offenburg.

Nach dem Verlassen des Marktes soll er sie auch auf dem Kundenparkplatz und im weiteren Verlauf nach überqueren eines nahe gelegenen Bahnüberganges weiter bedrängt haben. Nach den mittlerweile getätigten Ermittlungen der Kriminalbeamten muss dies durch Passanten beobachtet worden sein: Die Kriminalpolizei bittet daher unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 um Hinweise.