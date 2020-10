In Gaggenau steigt die Zahl der Schüler seit 2016

Einen ausführlichen Überblick über die Entwicklung der Schülerzahlen an Gaggenauer Schulen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag bekommen. Dem Rat wurde der Schulbericht 2019/20 präsentiert, der auch eine Prognose bis zum Jahre 2025 enthält.

Der Schulbericht, der von Liliane Erbesdobler, vorgestellt wurde, informiert über die aktuelle Schulsituation (Schülerzahlen, Klassenzahlen, Raumanzahl) sowie die Entwicklung der Ganztagsschulen und kommunaler Betreuungsangebote.

Als Datenbasis für den Schulbericht dienten die Daten zur Wohnbevölkerung in Gaggenau (vom Mai 2020) und die amtliche Schulstatistik, welche von den einzelnen Schulen in Gaggenau zum Stichtag 16. Oktober 2019 erstellt wurde. Die Gesamtschülerzahl an den zwölf Schulen in der Trägerschaft der Stadt Gaggenau ist seit der Spitze im Schuljahr 2006/2007 mit 3.354

Schülerinnen und Schülern kontinuierlich gefallen. Das Tief wurde im Schuljahr 2015/2016 mit 2.688 Schülern erreicht. Seither steigen die Schülerzahlen allmählich an. Im Schuljahr 2019/2020 wurden 2.796 gezählt, und aktuell werden 2.849 Schüler an den Gaggenauer allgemeinbildenden Schulen unterrichtet.