Gottesanbeterin findet sich natürlich in Loffenau – wo sonst?

Unlängst feierte es der „Kölner Stadt-Anzeiger“ als „Sensation“, dass im Siebengebirge eine Gottesanbeterin entdeckt wurde. Loffenau liegt mit 370 Metern durchschnittlich höher als das Siebengebirge, dennoch würden wir das Auftauchen von Gottesanbeterinnen auf den kalten Höhen des Murgtals niemals als „Sensation“ verkaufen! Wenn nicht in Loffenau, wo dann sollten Gottesanbeterinnen ihr Mekka haben?

Das Dörfchen mit knapp mehr als 2.500 Einwohnern hat drei äußerst aktive Kirchengemeinden! Neben der katholischen und evangelischen Gemeinde existiert sogar eine neuapostolische Kirche! Unter all den Gläubigen muss sich ja eine Gottesanbeterin wohlfühlen und Brüder und Schwestern zuhauf finden.

Derlei weiß Gudio Rasche zu bezeugen. Er hat in der Vergangenheit schon mehrfach Europäische Gottesanbeterinnen auf Beweisfotos gebannt. „Am Samstag war sie schon auf der Schwelle von der Terrasse ins Wohnzimmer und am Sonntag wieder auf unserer Außenanlage unterwegs“, berichtet der Loffenauer und schließt mit Blick auf das Insekt des Jahres 2017 daraus: „Sie scheint sich bei uns wohlzufühlen.“ Natürlich, sagen wir doch.

Zahl der Gottesanbeter bleibt trotz Kur konstant

Die aktuelle Verstärkung durch Mantis religiosa, wie das giftgrüne Geschöpf nicht nur im Kirchenlatein heißt, dürfte in Loffenau auch willkommen sein. So kann die Zahl der Gottesanbeter im religiösen Ort glücklicherweise konstant gehalten werden! Es fehlt nämlich aktuell einer der führenden Gottesanbeter in Loffenau: Pfarrer Florian Lampadius weilt noch bis 29. September in Kur. Abschließend sei diesbezüglich betont: Natürlich kann keine Gottesanbeterin den katholischen Gottesmann musikalisch in irgendeiner Form ersetzen.