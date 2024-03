Junges Team der SPD & ALB hofft auf fünf Sitze in Loffenau

Bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni treten die SPD&Aktive Loffenauer Bürger mit einer kompletten Liste an. Vier Frauen und acht Männer bewerben sich um ein Mandat.

Sie wurden am vergangenen Freitag auf einer gemeinsamen Versammlung in geheimer Wahl von den SPD-Mitgliedern und den Anhängern der Aktive Loffenauer Bürger (ALB) nominiert. Darunter finden sich erstaunlich viele junge Kandidaten, die sich lokalpolitisch engagieren wollen.

Die vier amtierenden Gemeinderäte treten erneut an

Die Liste wird angeführt von Wolfgang Reik (53), der seit 2019 auch als Fraktionssprecher fungiert. Auf Platz zwei kandidiert mit Andrea Schröter (62) ebenfalls eine bereits amtierende Gemeinderätin.

Bekannte Gesichter sind auch die danach folgenden Tobias Mühlhäuser (39) und Peter Loch (51), die schon auf ihre eigene Erfahrung im Kommunalparlament verweisen können

Sehr unterschiedliche Berufsgruppen und junge Bürger für Kandidatur gewonnen

Auf den Plätzen fünf bis zwölf hat sich das „Team 24“, wie sich die Bewerber in Anspielung auf das Wahljahr selbst nennen, komplett neu aufgestellt. „Das ist in Zeiten, in denen es oft sehr schwer ist, Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu finden, schon sehr bemerkenswert“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

„Wir sind sehr glücklich, dass es uns gemeinsam gelungen ist, so viele kompetente Frauen und Männer aus ganz unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen für eine Kandidatur zu gewinnen“, stellen Wolfgang Reik und der SPD-Ortsvereinsvorsitzende, Gert Bühringer, zufrieden fest.

25-jährige Céline Tiemeyer führt Liste der Neulinge auf Platz fünf an

Die Reihe der Neulinge führt auf Platz fünf Céline Tiemeyer an. Die 25-Jährige studiert Public Management und ist auch im Vorstand des TSV Loffenau engagiert. Jens Möhrmann (34) auf Rang sechs hat beruflich als selbstständiger Versicherungs- und Anlagenfachmann sein Büro in Loffenau.

Ihm folgt auf Position sieben Kevin Lumpp (32), der von Beruf Industriemeister Metall ist. Er hat sich bereits als Jugendlicher in der Gemeinde engagiert und damals Verantwortung bei der Eigenverwaltung des „Bau-Containers“ übernommen.

Platz acht der Liste nimmt Friederike Haiden (42) ein. Sie ist beruflich als Diplom-Volkswirtin tätig. Dennis Ebner (31) arbeitet als Einsatzbeamter im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst der Stadt Karlsruhe und ist natürlich auch Aktiver in der Freiwilligen Feuerwehr Loffenau.

Auf Platz zehn der Liste steht Martin Runzheimer (37). Er ist Architekt und mit mehreren großen Bauprojekten im Murgtal beschäftigt.

Auszubildender Amjad Hafez mit 23 Jahren jüngster Bewerber

Die 44-jährige Silke Zapf hat beruflich als Pflegerische Leitung Kardiologie ebenfalls eine große Verantwortung für die Gesellschaft übernommen. Auf Platz zwölf der Liste steht mit dem Auszubildenden Amjad Hafez (23) der jüngste Bewerber. Er erlernt gerade den Job als Fachinformatiker für Systemintegration und ist ebenfalls in der Loffenauer Feuerwehr aktiv.

Die gemeinsame offene Liste der SPD&Aktive Loffenauer Bürger ist eine Verbindung, die in dieser Konstellation 2009 zum ersten Mal bei den Gemeinderatswahlen angetreten war und auf Anhieb ein zusätzliches Mandat gewinnen konnte. Bei der folgenden Wahl 2014 gelang dies noch einmal und gemeinsam stellte man mit fünf Gemeinderäten in Loffenau erstmals die stärkste Fraktion.

Nachdem der damalige langjährige Fraktionssprecher Helmut Möhrmann 2019 aus Altersgründen nicht mehr kandidiert hatte, verlor die Fraktion ohne das beliebte Zugpferd aber ein Mandat und ist aktuell mit vier Mitgliedern im Gremium vertreten.

In der Region zählen wir sicher zu den Vorreitern der offenen Listen. Gert Bühringer

Loffenauer SPD-Vorsitzender

„Wenn man sich heute in der Region umschaut, zählen wir sicher zu den Vorreitern der offenen Listen. Auf unserer Liste muss niemand SPD-Mitglied sein. Kommunalpolitik sollte offen für kompetente Frauen und Männer sein, die nicht nur Verantwortung übernehmen und sich engagieren wollen. Sie sollten auch Spaß und Freude dabei haben, die Zukunft ihrer Gemeinde gestalten zu können.

Dafür ist eine gemeinsame Werte-Basis wichtig und keine Mitgliedschaft in einer Partei“, bilanziert Gert Bühringer und ergänzt: „Bürgernähe und Transparenz sind unsere Basis. Daher sind auch unsere Fraktionssitzungen seit über zehn Jahren öffentlich.“

Fraktion forcierte Waldkindergarten, Car-Sharing und Förderung von Balkon-Solaranlagen

Wolfgang Reik charakterisiert die Zusammenarbeit mit der SPD so: „Wir haben eine sehr harmonische, stets an der Sache orientierte und konstruktive Kooperation. Das passt sowohl inhaltlich als auch menschlich hervorragend.

So sind in den letzten Jahren einige Themen auf unsere Initiative hin umgesetzt worden, wie etwa der Waldkindergarten, die Car-Sharing-Station für Elektroautos oder die Förderung der Balkon-PV-Anlagen durch die Gemeinde. Das gibt uns schon Zuversicht auf ein gutes Ergebnis bei den Wahlen im Juni.“

Die SPD&ALB hofft deshalb, ihr Rekordergebnis mit fünf Sitzen aus dem Jahr 2014 wiederholen zu können, sprich um einen Sitz zuzulegen. Im aktuellen Gemeinderat hat die FWG fünf Sitze dank eines Stimmenanteils von 38,1 Prozent 2019. Die SPD&ALB kam vor fünf Jahren auf 32,4 Prozent. Die CDU (29,5 Prozent) hatte drei Sitze erobert.