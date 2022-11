Loffenauer Gemeinderat muss sich nach Todesfall erneut neu aufstellen

Der Gemeinderat in Loffenau wird am Dienstag, 22. November, voraussichtlich in gedrückter Stimmung zusammentreten. Grund ist eine erneute Änderung in der Zusammensetzung des Gremiums: Peter Loch rückt um 19 Uhr in der Gemeindehalle in den Rat nach – weil er den überraschend verstorbenen Achim Schweikart ersetzen muss.

Er war erst Mitte Oktober frohgemut und ambitioniert für Manuela Nuber nachgerückt, die sich nach mehr als zehn Jahren aus dem Gemeinderat verabschiedet hatte. Bereits in der nächsten Ratssitzung muss die SPD&ALB den nächsten Nachrücker aufbieten. Dadurch werden auch die Ausschüsse neu besetzt. Loch ist beim TSV Loffenau die tragende Säule in der Tischtennis-Abteilung, die es ohne ihn nicht geben würde.

Forst soll wieder Geld einbringen

Die Kommune erwartet von der Forstwirtschaft wieder einen positiven Beitrag für die Gemeindekasse, obwohl die Planungen einen geringeren Holzeinschlag im Jahr 2023 vorsehen. Dieser geht von 9.515 Festmeter, die 2022 vorgesehen waren, um 355 Festmeter zurück auf 9.160 Festmeter.

Die Einnahmen sollen bei 615.225 Euro liegen. Abzüglich der Ausgaben von 454.700 Euro erwartet die Gemeinde einen Gewinn von 160.525 Euro.

Weitere Themen in der Sitzung sind: Bauanträge, die Vergabe der Sanierung von Kanalschächten und die Umrüstung der Freiwilligen Feuerwehr, die künftig Digitalfunk erhalten soll. Zudem soll eine Einfriedungssatzung erlassen werden, in dem Fall steht der Offenlegungsbeschluss an. Zudem will das Gremium ein Mitglied für den gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Stadt Gaggenau benennen.

Überdies ist eine Neufassung der Vereinbarung mit Gernsbach und Weisenbach zur Verwaltungsgemeinschaft beabsichtigt. Bürgerfragestunde, Bekanntgaben und Sonstiges runden die Tagesordnung ab.