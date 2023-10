Sicherheitsmaßnahmen der Stadt

Was sich seit dem Tod eines Siebenjährigen im Pforzheimer Tiergarten geändert hat

Vor einem Jahr wurde ein Siebenjähriger in der Lion-Feuchtwanger-Allee in Pforzheim von einem Transporter überfahren. Die Ermittlungen gegen den Fahrer sind inzwischen eingestellt. In Sachen Verkehrssicherheit hat sich seither einiges getan.