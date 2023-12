Beim traditionellen Vorweihnachtstreff in Gaggenau-Bad Rotenfels wollen Sound Graffiti, Sinner For One, First Cream und Baileys für Stimmung sorgen.

Nur noch wenige Tage, dann ist es endlich wieder so weit: Christgenau – der traditionelle Vorweihnachtstreff des Kindgenau-Vereins, sorgt einen Tag vor den Festtagen mit vier regionalen Bands für gute Unterhaltung.

Die Vorfreude auf den Konzertabend ist nach Veranstalterangaben groß. Denn nicht nur das abwechslungsreiche Musikprogramm soll für ausgelassene Stimmung sorgen. Auch mit der Festhalle Bad Rotenfels als neuem Veranstaltungsort hat Kindgenau eine neue Location mit viel Platz zum Feiern.

Sägende Gitarren, treibende Drums in Bad Rotenfels bei Christgenau

Auch in diesem Jahr konnten wieder vier Bands aus der Region verpflichtet werden. Den Auftakt machen die Musiker von Sound Graffiti. Die Gernsbacher Band kreiert eine bunte Mischung aus vielfältigen Sounds. Mal dominieren sägende Gitarren und treibende Drums, mal Soundteppiche vom Synthesizer, mal ein grooviger Slapbass. Mit einem vielfältigen Cover-Mix aus Pop, Rock, Disco und Funk ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wenn Jens Schwemin (Bass), Janine Stephany (Gesang), Mario Strobel (Keyboard), Christoph Schmid (Schlagzeug) und Adrian Mahler (Gitarre) die Bühne betreten, ist gute Stimmung garantiert.

Als Special Guest haben Sound Graffiti die Formation „Klemmer-Ladies in Motion“ mitgebracht, eine Showtanz-Gruppe des TSV Loffenau, die an dem Abend mit ihrem Auftritt zeigen wird, was sie draufhat.

Im Anschluss betreten gegen 19.30 Uhr Sinner For One die Bühne. Etabliert im Raum Karlsruhe und dem Murgtal, spielen die Sinners überall dort, wo Musik gerne gehört, getanzt und gefeiert wird. Aerosmith im Rockabilly Style oder Miley Cyrus im Country-Gewand: Die Sinners zelebrieren Rock, Pop, Soul & Funk der letzten Dekaden der Musikgeschichte in ihrem unverwechselbar eigenen Stil. Sinner For One, das sind: Andreas Roth (Gesang), Sebastian Ludwig (Gitarre), Daniel Fütterer (Bass), Daniel Buchmüller (Posaune), Jens Kühn (Saxofon) und Andi Schmoll am Schlagzeug.

Live-Musik vom Feinsten bei Konzert am 23. Dezember

Allererste Sahne und Live-Musik von Feinsten! Genau das verspricht das Musik-Repertoire von First Cream, die gegen 21 Uhr loslegen. Die Musiker prägen angesagte Pop- und Rocksongs mit ihrem ganz eigenen Stil. Bei der seit 2017 bestehenden Band sorgen Hannes Merkel (Gitarre), Maurice Spiller (Gitarre), Nils Heinze (Schlagzeug), Lennard Wegst (Bass) und Lutz Merkel (Keyboard) für eine satte Soundkulisse. Als „Sahnehäubchen“ macht die stimmgewaltige Sängerin und Frontfrau Lea Würz mit ihrer gefühlvollen wie rockigen Stimme die Band komplett.

Partyrock live, das ist das Motto von Baileys. Die fünf Musiker um Frontmann und Sänger Thomas Weiss wollen mit einem „Musikaufguss“ aus Rock,- Pop- und Partyklassikern dem Publikum kräftig einheizen und die Stimmung zum Kochen bringen. Seit 30 Jahren steht Baileys mit Michael Eisenlöffel (Gitarre) und Michael Metz (Bass) an den Saiten, Gordian Fritz (Piano) und Armin Fritz (Keyboard), sowie dem „Uhrwerk“ Tommi Reiß am Drumset und Sänger Tommy Weiß für handgemachte Livemusik. Die Formation spielt ab etwa 22.30 Uhr Songs von Simple Minds bis Police und ist immer für musikalische Überraschungen und gute Partylaune zu haben.

Einlass ist ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl an dem Abend sorgt die Gemeinschaft Rotenfelser Vereine. Eine Auswahl an Getränken bieten Ehrenamtliche der DLRG Gaggenau und des Kindgenau-Vereins.