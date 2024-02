In der Nacht auf Sonntag soll ein Mann kurz nach 2 Uhr in Gaggenau-Freiolsheim mit einer Axt herumgelaufen sein. Das hat das Polizeipräsidium Offenburg am Sonntagmorgen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Anwohner hatten den Mann gesehen und die Polizei informiert. Er habe wohl mit der Axt auf verschiedene Gegenstände eingeschlagen.

Der Mann hat anscheinend ein Bushaltestellenschild zerstört und versucht, einen hölzernen Strommast zu „fällen“, so die Polizei weiter.

Streifenwagen des Polizeipräsidiums Offenburg und Karlsruhe suchen Mann in Freiolsheim ohne Erfolg

Mehrere Streifenwagen des Polizeipräsidiums Offenburg und Karlsruhe haben in der Nacht den gesamten Ort nach dem Mann abgesucht, konnten ihn aber nicht mehr finden.

Sollten weitere Schäden festgestellt werden, mögen diese dem Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 gemeldet werden.