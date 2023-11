Agrarbiologin im Interview

Murgtal: Warum die naturnahe Mahd die biologische Vielfalt auf Streuobstwiesen fördert

Agrarbiologin Helena Schwab erklärt, wie und warum in Zeiten des Klimawandels eine „naturnahe Mahd“ die biologische Vielfalt auf Streuobstwiesen fördert. Am 6. November ist sie beim Förderverein Streuobstwiesen an Murg und Oos zu Gast. Dem BT hat sie vorab ein Interview gegeben.