Neubauflächen in Gaggenauer Biotopen? Grüne sprechen von Tabubruch

Die Diskussion um die Fortschreibung des Regionalplans in Gaggenau geht in die nächste Runde. Grünen-Sprecherin Heike Röhlen kündigte im BNN-Gespräch den Antrag auf die Erstellung eines Baulückenkatasters für Gaggenau an. Also eine Karte, in der alle bereits jetzt freien, aber bebaubaren Flächen verzeichnet sind. Heike Röhlen verweist auf Städte wie Bühl oder Bretten, die damit gute Erfahrungen gemacht und Bauflächen aktiviert hätten.

Das Problem in der Benz-Stadt: Im Rathaus weiß überhaupt niemand, wie groß die innerstädtischen Baulücken-Reserven sind. „Die Stadt Gaggenau verfügt nicht über ein Baulückenkataster im Sinne des Baugesetzbuches“, bestätigt man im Rathaus. Dennoch würden Innenentwicklungspotenziale bei der Flächenentwicklung in bedeutendem Umfang berücksichtigt. Zur Befriedigung des Wohnbauflächenbedarfs sei jedoch auch eine behutsame Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen erforderlich.

Dass Baulandbedarf in Gaggenau besteht, macht die Stadtverwaltung an der hohen Nachfrage fest – vor allem in Neubaugebieten. Der Bedarf beschränke sich nicht nur auf Mehrfamilienhauswohnungen, sondern es existiere nach wie vor eine sehr hohe Nachfrage nach Einzelhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern und Kettenhäusern. Im sechsten Teilbebauungsplans „Heil II“ hätten sich zum Beispiel auf 23 städtische Bauplätze über 500 Bewerber gemeldet.