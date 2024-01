Großinvestition benötigt politische Rückendeckung

„Lost Place“ am Golfplatz Baden-Baden: Wie geht es mit der Ruine des „Fairway Hotels“ weiter?

Das einstiges „Fairway Hotel“ in Baden-Baden gilt als „Lost Place“. Ein Projektentwickler möchte eine Hotel-Anlage an der Fremersbergstraße errichten. Was sagen der Golfclub und die Tourismus-Chefin dazu?