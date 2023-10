Keine zusätzlichen Parkplätze

Neues Drehkreuz soll Fußweg zum Arbeitsplatz bei Daimler Truck in Gaggenau optimieren

Bei Daimler Truck in Gaggenau will man mit einem weiteren Drehkreuz den Fußweg zum Arbeitsplatz verkürzen. Es soll im Bereich zwischen der grünen Wand und dem Parkplatz an der Schillerstraße entstehen.