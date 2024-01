Petra Vlaia übernimmt die Frauenarztpraxis von Monika Lang in Gaggenau

Petra Vlaia hat zum 1. Oktober 2023 die gynäkologische Fachpraxis von Monika Lang übernommen und wirkt so dem Fachärztemangel im Murgtal entgegen. Was war ihre Motivation?

In der Frauenarztpraxis in der Hildastraße 31b in Gaggenau ist die Zeit der befristeten Vertretungen vorüber: Bereits zum 1. Oktober 2023 hat Frauenärztin Petra Vlaia die gynäkologische Fachpraxis übernommen, in der zuvor Monika Lang jahrzehntelang tätig war. Ihre Vorgängerin war am 3. März 2023 im Alter von 70 Jahren verstorben.

Petra Vlaia lebt mit ihrem Mann, ebenfalls Arzt, und zwei Kindern in Baden-Baden. Eigentlich wollte sie die Praxis im Gesundheitszentrum (GHZ) Gaggenau erst im Januar übernehmen. Doch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) machte einen früheren Termin möglich. Zuvor war die heute 39-jährige Gynäkologin mehr als 13 Jahre lang beim Klinikum Mittelbaden beschäftigt.

Von der Klinik zur eigenen Praxis

An der Klinik in Baden-Baden/Balg arbeitete sie seit 2010. „Zuletzt war ich dort ab 2020/21 Oberärztin – bis zum zweiten Kind. Nach der Elternzeit habe ich auf 50 Prozent reduziert und die Oberarztstelle an eine Vollzeitkraft abgegeben“, berichtet Vlaia im Gespräch mit dieser Zeitung.

Eine Niederlassung war immer mein Ziel. Petra Vlaia

Frauenärztin

„Anders war es nicht machbar. Außerdem war der Wunsch nach einer eigenen Praxis immer größer. Eine Niederlassung war immer mein Ziel.“ Als Petra Vlaia von Monika Langs Tod erfuhr, setzte sie sich mit der Familie der Verstorbenen in Verbindung, bekundete ihr Interesse an der Praxis, stellte sich vor und sprach auch mit der KV.

„Ich bin sehr glücklich, dass es geklappt hat“, freut sich die Frauenärztin, die weiß, wie schwer es in der heutigen Zeit auf dem Land ist, geeignete Nachfolger für eine Praxis zu finden. „Allen und auch mir selbst war es wichtig, dass ich vor Ort bleibe, im altbewährten Stil weitermache und meiner Vorgängerin gerecht werde“, sagt Vlaia, die gleichwohl eigene Akzente setzten und die Praxis modern, innovativ, mit Kraft und Schwung fortführen möchte.

Ärztin will Vorgängerin gerecht werden

Großen Wert legt sie auf einen menschlichen und offenen Umgang mit ihren Patientinnen, wie sie sagt. Petra Vlaia stammt selbst aus einer Arztfamilie. Ihre Mutter Radmila Chiriac ist seit Jahrzehnten Hausärztin in Bietigheim. „Das hat meinen Berufswunsch schon mitbestimmt“, sagt Vlaia. „Kinder aus Arztfamilien machen entweder etwas völlig anderes oder folgen, wie ich, dem Vorbild der Eltern.“

In Rumänien geboren, in Bietigheim aufgewachsen

Geboren in Rumänien, kam sie mit sieben Jahren nach Deutschland, wuchs in Bietigheim auf, besuchte dort die Grundschule und dann das Tulla-Gymnasium in Rastatt. Zum Studium zog es sie für sechs Jahre zurück nach Rumänien. Studiert und promoviert hat sie an der Medizinischen und Pharmazeutischen Universität Victor Babes in Temeswar, bevor sie 2010 als Assistenzärztin am Klinikum Balg begann.

Ihre Facharztprüfung in Frauenheilkunde und Geburtshilfe legte sie 2017 ab. Die 39-Jährige setzt auf eine konsequente Weiter- und Fortbildung ihrer ärztlichen Qualifikation. „Dazu sind wir letztlich auch verpflichtet“, betont Vlaia, die sich in Gaggenau spezifisch auf das einstellen möchte, was vor Ort gebraucht wird.

Die Öffnungszeiten der Fachpraxis wurden leicht modifiziert. Sprechstunden sind täglich von 9 bis 13 Uhr, montags bis 17 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr. Die Aufnahme neuer Patientinnen ist möglich. Das Praxisteam besteht weiter aus den altbewährten Kräften. Das sind die medizinischen Fachangestellten Maria Lorenz, Sabine Seyfried und Helena Maurer.