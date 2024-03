Pfarrer Tobias Merz, der Leiter der Seelsorgeeinheit Gaggenau, wird mit Wirkung von Dienstag, 12. März, beurlaubt. Dies hat die Erzdiözese Freiburg am Montagnachmittag mitgeteilt. „Erzbischof Stephan Burger nahm den vorangegangenen Verzicht von Tobias Merz auf die Pfarreien in der Seelsorgeeinheit an und beurlaubte ihn zur Klärung persönlicher Fragen und wegen gesundheitlicher Probleme“, so die Meldung im Wortlaut.

Friedbert Böser aus Moosbronn übernimmt kommissarische Leitung

Weiter heißt es: „Nach einer therapeutischen Maßnahme wird Tobias Merz eine andere Aufgabe in der Seelsorge übernehmen. Die kommissarische Leitung der Pfarreien der Seelsorgeeinheit Gaggenau wird von Pfarrer Friedbert Böser (Gaggenau-Moosbronn) wahrgenommen.“

Nähere Angaben machte das Erzbischöfliche Ordinariat auf Nachfrage dieser Redaktion nicht. Tobias Merz ist seit September 2006 Leiter der Seelsorgeeinheit Gaggenau. Sie umfasst mittlerweile die Kirchengemeinden St. Josef und St. Marien in der Kernstadt von Gaggenau, St. Laurentius in Bad Rotenfels, St. Michael in Michelbach sowie Maria Hilf in Moosbronn.

Neue Großpfarrei im Murgtal ab 2026

Von der Neuordnung der Seelsorgeeinheiten sind auch die Seelsorgeeinheit Gaggenau und damit Pfarrer Merz betroffen. Ab Januar 2026 werden die bisher 224 Seelsorgeeinheiten zu 36 neuen Pfarreien zusammengefasst.

Die Seelsorgeeinheiten Gaggenau, Gaggenau-Ottenau und Gernsbach/Weisenbach-Forbach fusionieren so zur neuen „Katholischen Pfarrei St. Marien Gernsbach-Murgtal“. Zu deren Leiter wurde Markus Moser ernannt. Er ist seit Dezember 2022 Leiter der Seelsorgeeinheit Gernsbach/Weisenbach-Forbach.

Die Nachricht ist ein Schock. Georg Bierbaums

Pfarrgemeinderat in der Seelsorgeeinheit Gaggenau

Er sei von der Nachricht von Merz’ Rückzug am Montagnachmittag überrascht worden, sagte Moser im Gespräch mit dieser Redaktion. Was die Beurlaubung für die Personalplanung der künftigen Pfarrei bedeute, könne er jetzt bislang nicht sagen. Ähnlich überrascht zeigten sich aktive Mitglieder der Seelsorgeeinheit Gaggenau. „Die Nachricht ist ein Schock“, sagte Pfarrgemeinderat Georg Bierbaums. Auch dieses Gremium sei aus Freiburg am Montag über die Personalie informiert worden.

Merz war mit Pastoralreferent André Scholz einer der zwei Projektkoordinatoren für die anstehende Neuordnung. Seit Bekanntgabe der künftigen Leitungen war in der bisherigen Seelsorgeeinheit Gaggenau spekuliert worden, wie es mit Pfarrer Tobias Merz, dem Leiter der Seelsorgeeinheit, beruflich weitergehen werde. „Ich warte ab, wie sich die Dinge entwickeln“, bekräftigte Merz im Januar. Er werde seine Tagesverpflichtungen und Termine bis auf weiteres wie gewohnt weiter wahrnehmen.