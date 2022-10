Polizei dementiert: Es gibt derzeit keine Einbruchserie in Gaggenau

Nach Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Einbruchserie in Gaggenau. Entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung ließen sich nicht bestätigen.

Sorge in der Bevölkerung

Es gebe derzeit keine nächtliche Einbruchserie in Gaggenau, betont das Polizeipräsidium Offenburg. Entsprechende Hinweise aus der Bevölkerung ließen sich nicht bestätigen, betonte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage.

Doch „werden regelmäßig Streifen durch das Revier und durch Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz durchgeführt“. Bestätigt werden könnten aus jüngster Zeit lediglich ein Einbruch in der Hauptstraße sowie zwei verdächtige Wahrnehmungen.

Am 3. Oktober meldete eine Seniorin, dass jemand in ihrem Keller sei, da sie durch ein Klopfen wachgeworden sei. „Es konnten aber keine Personen angetroffen oder Hinweise auf ein strafbares Handeln gefunden werden“, so die Polizei.

Am 10. Oktober alarmierte ein Bewohner die Polizei, weil sich jemand an seiner Haustür zu schaffen mache. Im Hof war nach Angaben des Zeugen eine Person zu sehen. Die Polizei betont: „Auch hier konnten keine Aufbruchspuren vorgefunden werden und es ergaben sich keine Hinweise auf ein strafbares Handeln.“