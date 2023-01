Die Familienstiftung „Pro fratre et amico“

Die Familienstiftung mit dem Namen „Pro fratre et amico“ hat dieses Motto: „Setz dein Geld ein für deinen Bruder und Freund und lass es nicht rosten unter einem Stein“. Sie ist gemeinnützig und mildtätig aktiv. 2006 wurde die Stiftung gegründet und wird bis heute von dem ehrenamtlichen Vorstand Herbert Walterspacher geführt. Schon von Beginn an legte der Stiftungsvorstand seinen Unterstützungsschwerpunkt auf Äthiopien, um dort mit Hilfe der Steyler Missionsschwestern vornehmlich Kindern, Kranken, Frauen und Alten zu helfen. Für Spenden ist Herbert Walterspacher dankbar. Bankverbindung: Pro fratre et amico, IBAN: DE 07 3862 1500 1100 8519 80. Kontakt: Herbert Walterspacher, (0 72 25) 98 32 36.

www.pro-fratre-et-amico.de