Zehn Jahre Syrienhilfe Muggensturm: „Ich bin froh, dass es uns noch gibt“

Ich habe von Anfang an Wert auf eine schlanke Verwaltung gelegt, um möglichst effizient sein zu können. Die Hauptarbeit liegt bei mir als Vorsitzendem. Ich investiere jeden Tag etwa zwei Stunden in den Verein. Daneben hat der Verein eine Syrerin als Projektmanagerin in Vollzeit angestellt, um unsere Hilfsangebote zu betreuen und zu dokumentieren. Die Arbeit für die Syrienhilfe hat mein Leben verändert und mir den Blick dafür geschärft, was wirklich wichtig ist. Ich bin dankbar für alles, denn ich habe so viel Tolles von den Menschen zurückbekommen. Beim Blick darauf, wie die Syrer ihr Leben meistern, verspüre ich Demut.

Das Gespräch führte Markus Koch.