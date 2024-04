Street-Food-Fiesta: So lecker wird es in Gaggenau

Noch stehen erst vier der 15 Garküchen auf dem Gaggenauer Marktplatz, doch bis zum Auftakt der ersten Street-Food-Fiesta am Freitagabend um 17 Uhr ist es auch noch ein paar Stunden hin.

Der Aufbau läuft aber bereits am Vormittag und gibt einen ersten Einblick in die kulinarische Auswahl, die die Besucher in den nächsten zweieinhalb Tagen im Herzen von Gaggenau erwarten.

Angebot in Gaggenau reicht von frittierten Hot-Dogs bis zu portugiesischen Bifanas

Vom 5. bis 7. April haben Besucher die Möglichkeit, sich durch eine breite Palette von über 14 rollenden internationalen Foodtrucks zu probieren. Darunter bekannte Klassiker wie Harvy’s aus Loffenau, aber auch afrikanische Spezialitäten aus Böblingen, die darüber hinaus auch noch vegan sind.

Die „Wunderbar“ aus Calw verspricht dagegen mit Olivenbäumen und viel bunter Farbe kubanisches Flair mit leckeren Cocktails und Hopfengetränken. Auf eine nordamerikanische Imbiss-Spezialität setzt dagegen „Hilly Billy“ aus Waiblingen: Hier gibt es Corn Dogs, eine Art frittierter Hot-Dog am Stiel.

Waffeln in allen möglichen Variationen, Limonaden und Cocktails, portugiesische Bifanas oder mexikanische Tacos: Die kulinarische Reise führt noch in viele weitere Länder: Von Portugal über Argentinien bis hin zu Mexiko, Spanien, Griechenland, Kolumbien, Kanada, Deutschland und Frankreich sind allerlei typische Gerichte zu haben. Das Tolle dabei: Die Besucher sehen, wie das Essen zubereitet wird.

Auch Straßenmusik soll es geben, wie die Stadtverwaltung verrät. Sie ist lediglich „Unterstützer“ des Events, nicht der eigentliche Veranstalter.

Geplant war die kulinarische Weltreise eigentlich bereits für das Jahr 2020. „Doch dann kam Corona und wir mussten die Veranstaltung eine Woche vorher absagen“, erinnert sich Gaggenaus Pressesprecherin Judith Feuerer.

Umso größer ist die Freude, das Event jetzt bei bestem Wetter endlich anbieten zu können. Parallel dazu öffnen die Geschäfte in der Gaggenauer Innenstadt am Freitagabend zur langen Einkaufsnacht bis 21 Uhr. Der Wochenmarkt weicht am Samstag in die Fußgängerzone aus.