Westiform übernimmt Abteilung

Swarco Dambach in Gaggenau verkauft Geschäftsbereich Lichtwerbung

Der Schilderproduzent Swarco Dambach aus Gaggenau gibt seinen Bereich „Kommerzielle Beleuchtungsschilder“ an die Westiform Gruppe in Ortenberg ab. Wir haben nachgefragt, was das für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet.