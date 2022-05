Das Waldseebad ist zurück. Sechs Jahre nach seiner Schließung ist das Freibad in Gaggenau mit einem kostenlosen Eröffnungswochenende in die Freiluft-Badesaison gestartet.

Es sollte eine Zeit des Kennenlernens sein – und die ist es auch geworden. Hier einige der wichtigsten Dinge, die es im Waldseebad zu entdecken und erleben gibt.

Mehr als 3.000...

... Besucher waren an den drei Kostenlos-Tagen im Waldseebad. „Viele sind auch einfach nur zum Schauen gekommen“, weiß Bäderchef Zimmer. Am meisten Gäste waren am Freitag da, als die Temperaturen an der 30 Grad-Marke kratzten.

Hinzu kamen am Samstag noch die fleißigen Helfer von der Stadt, dem Freundeskreis und dem Musikverein Bad Rotenfels. Er sorgte mit einem 90-minütigen Platzkonzert für gute Stimmung.

1 mobiler Lifter...

... macht das neue Freibad auch für Menschen zum Ziel, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Mit ihm können Gehbehinderte ins Becken gelassen werden. Zudem ist das gesamte Gelände barrierefrei erschlossen. Es gibt einen gepflasterten Stellplatz für Rollifahrer mit angrenzender Wiese, auf der sich Begleitpersonen einrichten können.

Auch die Sanitäranlagen sind geschlechtergetrennt. Das Drehkreuz am Ausgang ist auf Rollstühle und Kinderwagen ausgelegt, die Theken an der Kasse und beim Kiosk sowie alle Schilder entsprechend tiefer ausgerichtet. Zudem gibt es ein Leitsystem für Sehbehinderte.

2.800 Quadratmeter...

... Wasserfläche hat das Waldseebad. Sie verteilt sich mit 700 Quadratmetern auf die vier Chlorbecken und mit 2.100 Quadratmetern auf die drei Naturbecken. Die Wasserfläche des Regenerationsteichs umfasst zusätzlich 1.600 Quadratmeter.

Das gesamte System fasst rund 4.400 Kubikmeter Wasser, beim alten Waldseebad waren es noch 8.800 Kubikmeter gewesen, wie Manfred Schnaible weiß. Er war der langjährige Beauftragte für das Bäderwesen und ist dem Projekt Waldseebad auch über die Rente hinaus treu geblieben.

„Das ist ganz klar ein beruflicher Höhepunkt“, sagt er zufrieden. „Ich stehe an dem, was meine Idee war.“ Während das Wasser aus dem Naturbad etwa ein bis zwei Mal durch den Regenerationsteich läuft, wird das Chlorwasser durchschnittlich alle zwei Stunden umgewälzt.

20 Minuten...

... sollten die Führungen zur Technik des Bades und dem Hochwasserschutz eigentlich dauern. Doch wegen des großen Interesses wurden sie mehr als doppelt so lang. Insgesamt gab es vier Führungen. Alle Informationen zum Bad gibt es zusätzlich zum Nachlesen auf Infotafeln, die auf dem Gelände verteilt sind.

Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Schwimmabteilung des TB Gaggenau gaben Einblicke in ihre Arbeit und das Schwimmtraining.

5 Euro...

... kostet die Einzelkarte. Zusätzlich gibt es Zehner- und Saisonkarten – von denen bis Samstag bereits rund 370 verkauft waren. Alte Zehnerkarter von vor 2016 behalten übrigens ihre Gültigkeit, müssen aber im Bürgerbüro umgetauscht werden.

„Die Leute haben ja dafür bezahlt“, sagt Bäderchef Jörg Zimmer. Wer alte Karten umtauschen will, sollte sich vorher telefonisch im Bürgerbüro melden.

0 Schließfächer...

... gibt es aktuell. Schuld daran sind Corona und Lieferschwierigkeiten. Bestellt sind sie seit Dezember – angeliefert werden sie wohl während der ersten Badewoche. Bis dahin heißt es: Wertsachen zuhause lassen und nur mit leichtem Gepäck ins Bad kommen.

25 Lautsprecher...

... verteilen sich über das gesamte Gelände. Sie sind nicht sonderlich hübsch, aber extrem wichtig. „Wir nutzen sie für Notfälle“, erklärt Schwimmmeister Markku Witkiewicz. So beispielsweise am Freitagnachmittag, als es kurz gewitterte.

Am Samstag wurden auch die Führungen durchgesagt. „Ansonsten weisen wir die Besucher rechtzeitig auf den Badeschluss hin.“ Der ist um 19.30 Uhr. Um 20 Uhr müssen alle Besucher das Gelände verlassen haben.

1 Mal...

... in der Woche wird der Rasen auf dem weitläufigen Gelände gemäht. Damit er nicht austrocknet, wird er nicht zu kurz geschnitten. Bisher ist er aber auch noch frei von Gänseblümchen, Klee und anderen Blumen, die Bienen anlocken könnten.

2,3 Millionen Euro...

... hat die Stadt sich den Hochwasserschutz des Bades kosten lassen. Jetzt erfüllt das Waldseebad den Standard „HQ 100 plus Klimaänderungsfaktor“. Das bedeutet, dass im statistischen Mittel einmal in 100 Jahren ein so heftiges Hochwasser entstehen kann, dass es dem Bad gefährlich wird.

Das alte Bad hatte den Wert „HQ 5“. „Wir haben also verdammt Glück gehabt, dass es nicht öfter überschwemmt wurde“, sagt Bürgermeister Michael Pfeiffer.

Unzählige Male...

... fiel am Eröffnungswochenende wohl dieser Satz: „Schön ist es geworden!“